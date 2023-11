Ordningen gjelder blant annet varer som fraktes via den nye ukrainske «korridoren» i havområdet.

– Dette vil gjøre det mulig å gi en rabatt på prisen på forsikring mot militære risikoer for eksportører av alle produkter fra Ukraina. Dette vil gjøre korridoren i Svartehavet mer tilgjengelig for et bredere sjikt av eksportører, uttaler Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal i en melding som er lagtut på telegram.

Ifølge statsministeren omfatter mekanismen en gruppe britiske forsikringsselskap.