Avisa Helsingborgs Dagblad skriver at flere skudd ble hørt fra en bakgård i boligområdet Planteringen i 3-tiden natt til tirsdag.

– En person i 30-årsalderen er funnet død utendørs, sier Ulf Frick ved politiet i Helsingborg.

En større politiinnsats pågår i boligområdet. Stedet er sperret av, og politiet er i gang med å banke på dører i området. Teknikere og politihunder er på stedet.

Også fredag ble en mann i 30-årene funnet skutt og drept i Helsingborg. Til sammen fem personer er siden pågrepet, hvorav tre er siktet for drap og to for medvirkning til drap.

Det er ikke kjent om det er noen mistanke om en forbindelse mellom skytingene.