I tillegg ble minst 23 personer skadd da bomben gikk av midt på et populært marked i byen Azaz i provinsen Aleppo natt til søndag, skriver Syrian Observatory for Human Rights. Den London-baserte gruppen understreker at dette er foreløpige tall.

Ifølge SOHR førte eksplosjonen til betydelige skader og utløste en brann.

I kjølvannet av borgerkrigen i Syria har Tyrkia gjennomført en rekke offensiver i landet, først og fremst rettet mot militante kurdere Tyrkia mener er tilknyttet PKK. Gruppen har drevet et opprør mot den tyrkiske staten i flere tiår.

Tyrkiske soldater og protyrkiske militser kontroller store områder klangs grensen, inkludert store go små byer, som Azaz.