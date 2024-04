Viseutenriksminister Kurt Campbell sa tirsdag at USA «ikke ville sitte og late som alt var bra» etter at Kina fornyet sitt løfte om samarbeid med Russland.

Det skaper reaksjoner fra kineserne. Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet Mao Ning insisterer på at Kina og Russland har rett til å ha et normalt økonomisk og handelsmessig samarbeid.

– Denne typen samarbeid bør ikke forstyrres eller begrenses, og Kina aksepterer heller ikke kritikk eller press, sier hun onsdag.

Russland og Kina har økt kontakten de siste årene, og deres strategiske samarbeid har bare styrket seg siden den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022.