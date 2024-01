Ashdod ligger 40 kilometer nord for Gazastripen, der Israel har innført blokade både til lands og til vanns. Gaza har heller ikke havneanlegg som kan ta imot store lasteskip.

Hjelpeorganisasjonene trenger desperat tilgang til havnen i Ashdod for raskere å kunne bringe inn mat og andre forsyninger for å hindre en sultkatastrofe i Gaza, heter det i oppfordringen fra FNs matvareprogram (WFP), FNs helseorganisasjon (WHO) og Verdens barnefond (Unicef).

Adgang til havnen i Ashdod «vil gjøre det mulig å frakte betydelig større mengder nødhjelp inn til de hardt rammede nordlige områdene av Gaza, som kun få lastebilkolonner har greid å nå», heter det.

De israelske angrepene på Gazastripen har kostet over 24.000 liv, drevet 85 prosent av innbyggerne på flukt, og FN har i flere uker advart mot en nær forestående sultkatastrofe.