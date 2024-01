Den tidligere FN-ambassadøren og tidligere South Carolina-guvernøren hadde gjennom opptellingen knivet med DeSantis om andreplassen i Det republikanske partiets nominasjonsvalg i Iowa.

Underveis byttet de på å lede, men etter hvert ble hun forbigått av DeSantis. Da 95 prosent av stemmene var opptalt ved 5.40-tiden tirsdag morgen norsk tid, hadde DeSantis fått 21,2 prosent av stemmene, mens Haley hadde fått 19,1 prosent. Det viser New York Times' oversikt. Nyhetsbyrået AP har også utropt DeSantis til vinner over Haley.

Spranget er imidlertid langt fram til Donald Trump, som vinner nominasjonsvalget. Men for DeSantis betydde utfallet i Iowa et vinn eller forsvinn for hans mulighet til å komme seg videre.

En tredje Trump-utfordrer, Vivek Ramaswamy, ligger an til å havne på rundt 8 prosent. Han kunngjorde tidlig tirsdag morgen norsk tid at han kaster inn håndkleet og i stedet gir sin støtte til Trump.