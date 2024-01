Hennes rival Donald Trump krevde onsdag kveld at giverne stanser pengestrømmen til Haley, som nå er den eneste som forsøker å utfordre ham i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat til høsten.

Trump vant nominasjonsvalgene i både Iowa og New Hampshire og håper å slå knockout på Haley i hennes hjemstat South Carolina 24. februar.

En av giverne, Andy Sabin, sier i et intervju at nominasjonsprosessen hos Republikanerne i praksis er over. Trump vant i New Hampshire med 55 prosent av stemmene mot Haleys 43 prosent.

– Haley må avslutte, sier han, og fortsetter:

– Uansett hva noen sier, hun kommer til å gå tom for penger. Hvorfor skal du finansiere en du vet ikke har sjanse?

Trump truer med svartelisting

Reid Hoffman, som er en av LinkedIns grunnleggere, har også varslet at han dropper videre støtte til Haley.

Dmitri Mehlhorn, en rådgiver for Hoffman, sier at Haleys eneste mulige vei mot nominasjon vil være dersom Trump får det han kaller et «eldre-øyeblikk» som Haley kan utnytte til å overtale velgerne om at Trump har mistet grepet. Haley har spesielt begynt å stille spørsmål ved 77 år gamle Trumps kognitive evner.

I en ny uttalelse til Reuters natt til fredag norsk tid sier Mehlhorn at Hoffman nå revurderer beslutningen om å droppe støtte til Haley. Revurderingen henger sammen med Haleys økende kritikk av Trump, uttaler Mehlhorn.

– Hvis hun gjør fremgang før nominasjonsvalget i South Carolina, kan det ligge an til penger til supertirsdag, sier Mehlhorn.

Supertirsdag er tirsdag 5. mars da det skal holdes nominasjonsvalg og valgmøter i 17 delstater.

Trump uttalte onsdag på sin sosiale plattform Truth Social at enhver person som donerer til Haley, kommer til å bli «permanent utestengt» fra hans politiske sfære.

Gir ikke opp

– Vel, i så fall … donér her. Sett i gang, skriver Haley på X og Facebook , og legger ved en lenke som svar på Trumps advarsel til donorene hennes.

En talsperson for Haleys valgkampstab sa torsdag at hun har samlet inn rundt 1 million dollar i løpet av det første døgnet etter Trump-trusselen og nominasjonsvalget i New Hampshire.

I perioden fra oktober til desember samlet hun inn 24,5 millioner dollar, ifølge en tidligere uttalelse fra valgkampstaben hennes.

Haley har lovet å fortsette kampen mot Trump om nominasjonen i Det republikanske partiet.

En av donorene hennes, prosedyreadvokat Eric Levine i New York, blåser av Trumps trusler overfor Haleys donorer.

– Det kan være det samme, sier Levine.

– Han virker desperat, sier en annen donor, ventureinvestoren Tim Draper.

Forretningsmannen Art Pope mener Trumps trusler viser at den tidligere presidenten er «en ufyselig person».

– Det gjør bare mer skade, sier Draper om Trumps fremgangsmåte.