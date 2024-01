De siste dagene har en rekke vestlige land samt Japan besluttet å sette støtten til FN-organisasjonen UNRWA på vent. Avgjørelsen er tatt etter at Israel anklaget tolv UNRWA-ansatte for innblanding i 7. oktober-angrepet.

Men ifølge Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen har flere av disse landene allerede utbetalt støtte til UNRWA i 2024, og han antyder derfor at det først og fremst er et politisk signal.

Danmark har på sin side først planlagt å utbetale støtten på 105 millioner danske kroner i løpet av våren.

Viktig for sivilbefolkningen

– En rekke land har meldt at de innstiller støtten til UNRWA. Flere av dem har imidlertid allerede utbetalt midler i 2024. Det har ikke Danmark, så for oss ville en tilsvarende melding ikke bare være et politisk signal men en beinhard realitet, som konkret vil kunne merkes av den palestinske sivilbefolkningen, skriver Løkke Rasmussen i et innlegg på Facebook tirsdag.

Han understreker at «UNRWA og organisasjonens 30.000 ansatte reelt sett er den eneste organisasjonen som kan sikre et minimum av anstendige levevilkår for sivilbefolkningen i Gaza».

Sverige avventer

Heller ikke i Sverige er det tatt noen beslutning på om støtten til UNRWA skal fortsette, ifølge nyhetsbyrået TT.

Sverige er ett av UNRWAs fremste bidragsytere. I desember anslo regjeringen at den kommer til å gi 400 millioner svenske kroner til UNRWAs arbeid i løpet av 2024.

Finland er blant landene som har satt UNRWA-støtten på pause, mens Norge opprettholder sin støtte.