Ukrainas utenriksdepartement sier det planlagte valget er ugyldig og sier at internasjonale observatører som blir sendt for å overvåke valget, vil bli holdt strafferettslig ansvarlig.

Torsdag bestemte Russlands nasjonalforsamling at presidentvalget i landet skal holdes 17. mars 2024. Dagen etter kunngjorde president Vladimir Putin at han vil stille til valg for nok en periode. En valgseier er nesten sikret, og han vil i så fall beholde grepet om Russland i seks år til, etter å ha styrt som president eller statsminister i nesten et kvart århundre.

Russiske myndigheter legger opp til at det også skal stemmes i Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja – regioner som ble ulovlig annektert i fjor, men som ikke er fullstendig under russisk kontroll – i tillegg til Krim-halvøya, som ble ulovlig annektert i 2014.

– Vi ber verdenssamfunnet fordømme Russlands planer om å holde presidentvalg i de okkuperte ukrainske områdene og innføre sanksjoner mot dem som organiserer og gjennomfører valget, sier ukrainsk UD.