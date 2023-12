– Dette er et alvorlig og uakseptabelt angrep, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg i uttalelser på forbundets nettsted.

Han beskriver Suezkanalen og Rødehavet som en verdenshandelens motorvei.

– Hvert år passerer 20.000 skip gjennom Suezkanalen. En utvikling i angrep som har til hensikt å skape utrygghet om denne ferdselsåren ser vi svært alvorlig på, sier Solberg.

Han oppfordrer norske myndigheter til å samarbeide tett med land både i regionen og i verden ellers om å ta situasjonen og utviklingen på største alvor. De må bidra til at konflikten mellom Israel og Hamas ikke utvides til en regional krig med enorme konsekvenser både for regionen og for resten av verden, mener han.

– Sivil skipsfart på gjennomseiling i regionen er under enhver omstendighet en uskyldig tredjepart i konflikten. Det må være en sentral prioritet å sikre at verdens viktigste forsyningslinjer holdes åpne, sier Solberg.