Gjennomsnittstemperaturen i månedene juli til september var på 6,4 grader, den høyeste siden registreringen startet i 1900.

– Den overordnede beskjeden fra årets rapport er at tiden for å handle er nå, sier Rick Spinrad i amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration, som er tilknyttet landets handelsdepartement.

– Vi som land og verdenssamfunn må drastisk redusere klimagassutslippene som driver fram disse endringene, fortsetter han.

Den gjennomsnittlige sommertemperaturen i Arktis har steget 0,17 grader per tiår.