Hertugen av Sussex har snakket med kong Charles om kreftsykdommen, opplyser det britiske nyhetsbyrået PA. De siterer en kilde «nær Harry».

Kilden opplyser at hertugen reiser for å besøke kongen i løpet av kort tid.

Kongen reiste mandag morgen fra Sandringham til London for å starte behandlingen, skriver Sky News. Hva slags kreft han har, er ikke kjent.

Harry har hatt et til dels svært vanskelig forhold til faren.

Hertug Harry og hertuginne Meghan valgte i 2020 å trekke seg fra kongehuset og sluttet å bruke sine kongelige titler. De sa da at de fortsatt ville være en del av kongefamilien, men at de ville ta en avgjørelse om veien videre på et senere tidspunkt.

For tre år siden, i februar 2021, gjorde de det klart at de ikke vil komme tilbake som arbeidende medlemmer av det britiske kongehuset. Paret sluttet som kongelige beskyttere, og Harry mistet sine militære æresgrader.

I fjor utga Harry boken «I skyggen» (originaltittelen er «Spare»), som vekket stor oppsikt. Der kom Harry med en rekke påstander om andre medlemmer av kongefamilien, blant annet at hans bror, prins William gikk til fysisk angrep på ham.