Islands statsminister Katrin Jakobsdottir møtte lørdag pressen mens myndighetene ruster seg for et mulig utbrudd sørvest for hovedstaden Reykjavik.

De rundt 4000 innbyggerne i havnebyen Grindavik rundt 4 mil unna ble evakuert 11. november. Bakteppet var magmabevegelsene under jordskorpen som har utløst hundrevis av jordskjelv. Skjelvene er et varsel om at et vulkanutbrudd kan være nær forestående.

Siden har flere tusen små skjelv rystet området på Reykjanes-halvøya, og flere hus har blitt skadd.

– Intet land er bedre forberedt på naturkatastrofer enn Island, sier Jakobsdottir.