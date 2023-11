Hamas anklager Israel for å ha brutt våpenhvilen først, skriver Times of Israel.

Ifølge det israelske militæret (IDF) ble tre eksplosive enheter detonert nær deres styrker på to ulike steder nord på Gazastripen, «i strid med våpenhvileavtalen».

En talsperson for Hamas' militære fløy sier at deres krigere svarte på et «klart brudd» på våpenhvilen av IDF nord på Gazastripen. Talspersonen ga ikke ytterligere detaljer, ifølge avisen.

Våpenhvilen mellom Israel og Hamas trådte i kraft fredag forrige uke og ble mandag ettermiddag utvidet med to døgn.