Det opplyser den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam fredag.

Juzoor, en av Oxfams partnerorganisasjoner i Gaza som hjelper hundrevis av gravide kvinner, sier antallet premature fødsler har økt med mellom 25 og 30 prosent kun den siste måneden.

De tilskriver økningen den vanskelige situasjonen mødrene står i ettersom de har måttet flykte fra hjemmene som følge av israelske luftangrep og i økende grad lider av stress og traumer.

For tidlig fødte barn er mer utsatt for sykdommer, og Juzoor sier at minst én nyfødt baby har dødd i hvert av de 13 krisesentrene for fordrevne palestinere i Nord-Gaza den siste måneden.

Selv før den pågående konflikten hadde Gaza en høy spedbarnsdødelighet, der nyfødte dødstall representerte 68 prosent av totalen, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Sally Abi Khalil, Oxfams regiondirektør i Midtøsten, sier noen av de fordrevne mødrene har måttet føde i overfylte klasserom, uten medisinsk hjelp eller grunnleggende hygieneforhold.

– Jeg tror ikke det er noen i hele verden som er uenig i at dette er helt umenneskelig, sier hun.

