Ifølge avisene Haaretz og Times of Israel gjennomgår den israelske regjeringen og Hamas listene over gisler og palestinske fanger som skal settes fri.

En talsmann for de qatarske forhandlerne sier at de jobber med Israel og Hamas for å løse problemer og unngå forsinkelser.

Mandag er siste dag av den fire dager lange våpenhvilen, og dersom elleve gisler blir løslatt, har Hamas oppfylt avtalen om å sette 50 gisler fri.

Søndag tilbød Hamas seg å løslate flere titall gisler til dersom våpenhvilen forlenges i noen dager til. USAs president Joe Biden sier han er positiv til at våpenhvilen forlenges så lenge flere gisler settes fri.

Samtidig hevder Hamas ifølge TV-kanalen N12 at de ikke finner alle gislene som befinner seg på Gazastripen under andre grupperingers kontroll.

Søndag ble 17 gisler, inkludert en fire år gammel jente med dobbelt israelsk og amerikansk statsborgerskap satt fri.