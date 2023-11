Det er Värmdö kommune som har anmeldt Jakobsson i forbindelse med mudring samt bygging av en platting og et bryggeanlegg ved hans sommerhus. Nå sier Aftonbladet at politiet også etterforsker påstander om miljølovbrudd, som brudd på standloven og allmennhetens rett til ferdsel.

Det skal være en privatperson som står bak den siste anmeldelsen.

En kilde sier til at avisen at etterforskningen kan munne ut i krav om at området skal tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand. Kilden sier det er en større platting og brygge som er anlagt, og at det er lite sannsynlig med tillatelse så nært opp til et naturreservat.