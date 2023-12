En avstemning om våpenhvile i Gaza som skulle vært holdt mandag, ble utsatt til tirsdag og kan bli ytterligere utsatt, ifølge diplomatiske kilder i New York.

I resolusjonsutkastet er ordene «varig opphør av fiendtlighet» byttet ut med ordene «suspensjon». Men fortsatt er det ikke enighet.

Israel, som har støtte fra vetomakten USA, er sterkt imot enhver resolusjon med ordet «våpenhvile» (ceasefire). Derfor har diplomatene forsøkt seg med ord som «pause», eller et svakere ord for våpenhvile, nemlig truce, eller en betinget våpenhvile – «humanitær våpenhvile».

– Forhandlingene er komplekse, men vi håper at Sikkerhetsrådet kan tale med én stemme i løpet av dagen, sier De forente arabiske emiratenes ambassadør, Lana Zaki Nusseibeh.

Det nye resolusjonsforslaget ble fremmet av Emiratene etter at USA i forrige uke la ned veto mot en annen resolusjon om krigen, trass i sterkt press fra generalsekretær António Guterres. Det resolusjonsforslaget krevde øyeblikkelig humanitær våpenhvile og fikk støtte fra 13 medlemmer i Sikkerhetsrådet.

En talsmann for amerikansk UD sier at USA jobber sammen med de andre medlemmene av Sikkerhetsrådet om en resolusjon som krever at Israel og Hamas åpner for humanitær hjelp til Gaza, og at det opprettes et FN-organ for overvåking av hjelpen som leveres.

Talsmannen Matthew Miller sier at USA vil være glad for en resolusjon som fullt ut tar opp de humanitære behovene til befolkningen i Gaza, men at detaljene i teksten har betydning.