Denne planen vil snart bli presentert for den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas for godkjenning, sier Togos utenriksminister Robert Dussey fredag.

Dussey er i Niger for å forhandle med juntaen på vegne av Ecowas, som har jobbet for å få gjenopprettet den konstitusjonelle orden etter at militæroffiserer tok makten i landet i et kupp i juli.

Han sier han håper en tidslinje for tilbakevending til demokratiet, slik Ecowas ønsker, kan bli presentert i januar. Det er ikke kjent hva avtalen med juntaen innebærer.