Kringkasteren Ruv skriver at utbruddet startet i vulkanen Hagafell nordøst for Grindavik rundt klokka 21 mandag kveld. Både Ruv og Morgunbladid har publisert bilder hentet fra direkteoverføringer av området der man kan se lava og flammer.

Ifølge Ruv var det flere jordskjelv i området før utbruddet, det største med styrke på 4,2. Islandske myndigheter var mandag kveld på vei til området med helikopter for å anslå lokasjonen og størrelsen på utbruddet.

Evakuert

I frykt for et stort utbrudd på Reykjanes har myndighetene evakuert de nesten 4000 innbyggerne i fiskelandsbyen Grindavik og stengt den nærliggende turistattraksjonen Den blå lagune. Bakteppet var magmabevegelser under jordskorpen som utløste hundrevis av jordskjelv.

Grindavik-folket fikk mot slutten av november imidlertid lov til å være hjemme fra klokka 9 til 16 så lenge situasjonen ikke forverret seg.

Fram til 2021 hadde ikke Reykjanes-halvøya opplevd noe utbrudd på 800 år. Siden har det vært tre utbrudd. Utbruddene har imidlertid primært vært i ubefolkede områder, men det nåværende utbruddet antas å utgjøre en trussel mot Grindavik.

Morgunbladid skriver at folk er bedt om å evakuere umiddelbart.

Flest aktive vulkansystemer i Europa

Island har rundt 130 vulkanske fjell og 33 aktive vulkansystemer, det høyeste antallet i Europa. 18 av vulkanene har hatt utbrudd siden bosetningen på Island begynte på 800-tallet.

I april 2010 førte et utbrudd i vulkanen Eyjafjallajökull til at flytrafikken over det meste av Europa ble lammet.

Grindavik ligger i nærheten av Keflavik-flyplassen, men forskere har sagt at et nytt utbrudd trolig vil produsere lava, men ikke noen askesky.