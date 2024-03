Netanyahu kalte uttalelsene til Schumer, som er flertallsleder i Senatet, upassende.

– Vi er ingen bananrepublikk, sa han med henvisning til Schumer, som også kalte Netanyahu en hindring for fred.

– Jeg mener at det eneste vår regjering bør være opptatt av nå, er å jobbe for å styrte terrortyranniet i Gaza, Hamas-tyranniet som drepte over tusen israelere, sa han.

USA er blitt stadig mer kritisk til hvordan Netanyahu håndterer krigen i Gaza, og det er økende frustrasjon over at Netanyahu insisterer på en offensiv i Rafah der over en million palestinere har søkt tilflukt.

President Joe Biden ga selv sin støtte til uttalelsene til Schumer, som selv er jødisk og normalt en sterk tilhenger av Israel.

Over 31.000 palestinere er hittil drept etter fem måneder med israelsk krig siden Hamas-angrepet 7. oktober.