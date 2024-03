– Flydropp er en av måtene vi kan bruke for å få svært tiltrengt nødhjelp til palestinerne på Gazastripen, og vi vil fortsette å gjøre det, sier en talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

USA og flere land har tatt i bruk alternative metoder for å få nødhjelp inn på Gazastripen, blant annet flydropp og transport via sjøveier, ettersom Israel hindrer lastebiler med nødhjelp å slippe inn på Gazastripen.

Mandag druknet tolv personer og seks ble trampet i hjel da mengder av mennesker slåss om nødhjelp som ble sluppet langs kyststripen av Gaza. Tidligere i mars ble det meldt at fem mennesker døde da de ble truffet av nødhjelp fra et fly. Den gang skyldtes det at en fallskjerm ikke åpnet seg.

Hamas har bedt om umiddelbar stans av flydroppene. Samtidig krever gruppa umiddelbar åpning av overganger inn til Gaza på land for nødhjelp.