Ifølge meldingen som IS publiserte på Telegram lørdag, ble 30 soldater drept i onsdagens angrep.

I meldingen, som også er gjengitt av IS' eget nyhetsbyrå Amaq, står det at soldatene ble drept i et bakholdsangrep mot en kolonne nær byen Teguey i Tillaberi-regionen, som ligger vest i Niger.

Nigers forsvarsdepartement opplyste sent torsdag at 23 soldater ble drept i angrepet, og at 17 andre ble såret.

Rundt 30 angripere ble drept av soldatene, sto det i departementets uttalelse.

Niger er blant flere vestafrikanske land som kjemper mot et islamistopprør og som har spredt seg fra Mali til en større del av regionen de siste tolv årene. I denne perioden er tusener blitt drept og millioner av mennesker drevet på flukt.

Frustrasjon over myndighetenes manglende evne til å beskytte sivile har bidratt til at det siden 2020 er blitt gjennomført militærkupp i Mali, Burkina Faso og Niger.

Juntaene som grep makten, har kuttet militære bånd til vestlige land som bisto i kampen mot islamistene. Blant annet har franske styrker blitt sparket ut av regionen, og russiske styrker har blitt hentet inn i stedet.