Skjelvets episenter var 4 kilometer øst for byen Kasukabe, som ligger like nord for hovedstaden Tokyo. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt styrken til 5,2. Skjelvets dybde var 48,3 kilometer.

Ifølge det japanske jordskjelvinstituttet NIED var intensiteten på 5 for noen av de berørte områdene på en skala fra 1 til 7, mens den varierte mellom 1 og 3 i andre regioner.

Japanske myndigheter sendte ut nødvarsel, men det var ikke behov for å utstede tsunamivarsel, melder kringkasteren NHK.

Det var nærmere klokken 1.30 natt til torsdag norsk tid ikke kommet meldinger om ødeleggelser.