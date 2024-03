– Vi fordømmer alle former for terrorisme og står i solidaritet med det russiske folk i sorgen over tapet av menneskeliv fra denne grufulle hendelsen, sier utenriksminister Antony Blinken.

Han beskriver angrepet mot en konserthall fredag som en avskyelig forbrytelse. Tidligere har Det hvite hus beskrevet angrepet, som krevde minst 133 menneskeliv, som fryktelig og sendt sine kondolanser.