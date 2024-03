Ofrene ventet på lastebiler med nødhjelp ved den kuwaitiske rundkjøringen da de ifølge det palestinske helsedepartementet ble angrepet av israelske stridsvogner lørdag.

Rundkjøringen ligger i utkanten av Gaza by.

– Vi overlevde døden, de skjøt mot oss, forteller innbyggeren Alaa al-Khoudary etter å ha kommet tilbake fra rundkjøringen med en pose mathjelp.

– Det var mange martyrer, det var mange sårede. Vi døde nesten for å skaffe en matbit til barna våre, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Halvparten av Gazas befolkning på over 2,3 millioner opplever katastrofal sult, og faren for hungersnød er spesielt overhengende i nord, ifølge FN.

«Ukorrekt»

Den israelske hæren IDF sier i en uttalelse lørdag kveld at meldingene om et israelsk angrep ved en nødhjelpskolonne er «ukorrekt».

– Foreløpig funn har fastslått at det ikke var noe luftangrep mot kolonnen, ei heller er det funnet hendelser der styrker skjøt mot folk ved hjelpekolonnen, sier IDF.

Gazas helsedepartement opplyste tidligere lørdag at minst ni mennesker var drept. Senere hevdet regjeringens pressekontor at 19 mennesker er drept og 23 såret.

Overfylt sykehus

Bilder fra nyhetsbyrået AFP viser blodige palestinere som kommer til det overfylte Al-Ahli-sykehuset i Gaza by. Minst ett av ofrene ble fraktet med eselvogn.

En talsperson for sivilforsvaret i Gaza sier det var «kraftig beskyting av sivile» og at ofrene ble brakt til et sykehus i nærheten.

– Det var svært alvorlige skader, noen av dem hadde splintskader. Virkeligheten er tragisk, vanskelig og utfordrende, sier han.

For bare en uke siden anklaget Gazas helsedepartement Israel for å ha drept 20 palestinere og såret over 150 som forsøkte å få tak i nødhjelp ved den kuwaitiske rundkjøringen. Hæren benektet også den gang å ha åpnet ild mot folkemengden og la skylden på væpnede palestinere.

Peker på Israel

Israel hevder det ikke finnes sult på Gazastripen og at nok mat slipper inn, stikk i strid med FN og hjelpeorganisasjoner som mener Israel er skyld i at det ikke kommer nok nødhjelp inn til Gaza.

Wael al-Mamlouk, som bor i Gaza by, bønnfaller arabiske lands regjeringer om å gripe inn for å stoppe det han beskriver som israelske overgrep.

– Hvor er araberne? Hvor er den arabiske nasjonen? Få slutt på denne urettferdigheten, sier han til AFP.