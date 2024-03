Avtalen ble undertegnet fredag av forsvarsministrene i de to land.

– Dette er mer enn en milepæl, det er et historisk øyeblikk, sa den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius. Han sto sammen med sin franske kollega Sébastien Lecornu.

Stridsvognen skal erstatte det tyske Leopard-systemet og det franske Leclerc. Det er det andre store våpenprosjektet de to landene inngår avtale om. Det første er en felles ambisjon om å bygge neste generasjon kampfly, kjent som FCAS.

Avtalen sikrer fordelingen av industrielle oppdrag for hvert av landene. Første produksjonsfase trer i kraft når avtalen blir formelt signert i Paris 26. april.

De to forsvarsministrene er også blitt enige om å la den fransk-tyske stridsvognprodusenten KNDS bygge en filial i Ukraina for å produsere reservedeler til det ukrainske forsvaret og for å lære opp lokale arbeidere.

Stridsvognprodusenten KNDS er paraplyselskap for franske Nexter og tyske Krauss-Maffei-Wegmann.