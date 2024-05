Uttalelsen til Stoltenberg kom etter at Russland bestemte seg for å fjerne bøyene som står i elva Narva, og som markerer grensen mellom Estland og Russland, like ved den estiske grensebyen Narva.

Bøyene ble tatt vekk av russisk grensepoliti tidlig på morgenen torsdag. EU reagerer også og kaller hendelsen en bevisst provokasjon.

– Nato stiller seg solidarisk med det allierte Estland i enhver situasjon som truer selvstendigheten, skriver Stoltenberg på X etter en samtale med statsminister Kaja Kallas.