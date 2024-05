Det opplyser talsperson for Qatars utenriksdepartement, Majed Al-Ansari, tirsdag.

Qatar har meklet mellom Israel og Hamas og forsøkt å få på plass en våpenhvileavtale som også skulle sikre løslatelse av de israelske gislene som holdes på Gazastripen.

På spørsmål om Den internasjonale straffedomstolens begjæring om arrestordre for Israels statsminister og utenriksminister, i tillegg til tre Hamas-ledere, sier Al-Ansari at det er for tidlig for Qatar å kommentere det direkte. Men han understreker at alle stater og organisasjoner bør holdes ansvarlige for drap på sivile.