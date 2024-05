3000 av dem døde, og en lang rekke menneskelige feil forårsaket katastrofen, ifølge en fersk granskningsrapport om saken.

Det britiske helsevesenet (NHS) og myndighetene har forsøkt å skjule sannheten, står det i den 2500 sider lange rapporten.

– Denne katastrofen var ikke et uhell, sier granskningsleder Brian Langstaff.

Leger, NHS, myndighetene og andre involvert i blodoverføringene står ansvarlige – til tross for at risikoen hadde vært kjent for helsevesenet i lang tid, slår granskningen fast.

Skjulte sannheten for pasienter

Langstaff kaller omfanget av skandalen forferdelig. Rundt 1250 mennesker med blødersykdommer, inkludert 380 barn, fikk hiv-infisert blod. To tredeler av dem har dødd. Opptil 5000 andre som fikk blodoverføringer, utviklet virussykdommen hepatitt C, som angriper leveren.

Ytterligere 26.800 andre fikk overført blod med hepatitt C, ofte etter fødsler, operasjoner eller ulykker.

Mange av de berørte pasientene har i ettertid feilaktig blitt fortalt at de fikk den beste tilgjengelige behandlingen

Ville spare penger

Ifølge Langstaff forsøkte myndighetene å skjule sannheten for å «unngå å miste ansikt og spare utgifter».

I lang tid forsøkte en gruppe pådrivere å få myndighetene til å granske saken, noe de fikk gehør for i 2017. To år i forveien hadde myndighetene erkjent at «dette aldri burde ha skjedd». I 2022 besluttet de å betale erstatning til berørte pasienter.

Statsminister Rishi Sunak ventes å komme med en offisiell beklagelse snarlig.