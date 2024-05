Under rettssaken i april hevdet ytre høyrepolitikeren at han ikke visste at dette var en naziparole da han brukte ordene i en valgkamptale i 2021.

Slagordet, som på norsk betyr «alt for Tyskland», ble benyttet av SA, den paramilitære underorganisasjonen til Adolf Hitlers parti.

Det er forbudt å fremsette nazistiske slagord og symboler i Tyskland. Höcke, som tidligere har vært historielærer, har kunngjort sitt kandidatur som regjeringssjef i Thüringen. AfD har stor oppslutning på meningsmålingene i delstaten.