– Fienden oppnår taktisk suksess for øyeblikket, skriver den ukrainske generalstaben i en oppdatering i sosiale medier.

Russland har den siste tiden siktet inn store deler av styrkene mot Kharkiv-regionen nordøst i Ukraina. Det har de gjort med hell, medgir ukrainerne.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet har Russland tatt over kontroll over ni ukrainske landsbyer i regionen, og mer kan det bli. Ukrainas guvernør i Kharkiv-regionen sier det er en sjanse for kjempingen kan spre seg til andre landsbyer.

– Russiske styrker angriper i mindre grupper i et forsøk på å strekke frontlinjen, sier guvernør Oleh Synjehubov.

Både ukrainere og vestlige allierte frykter at dette er oppladningen til en større aksjon mot Ukrainas nest største by, Kharkiv, bare 30 kilometer sør for grensen til Russland.