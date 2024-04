Tirsdag var hundretusener ute i gatene i hovedstaden Buenos Aires for å protestere mot regjeringens kutt i midlene til landes statlige universiteter.

Demonstrasjonen er den hittil største mot president Mileis omfattende sparetiltak. Den føyer seg inn i den økende spenningen som følge av de kraftige kuttene, som er innført for å lempe på budsjettunderskuddet. De får også store konsekvenser for argentinerne, ikke minst innen offentlig sektor.

«Forsvar universitetene», «Det er en rett å studere» og «Opp med budsjettene, ned med Mileis plan» var blant parolene i tirsdagens protester – i og utenfor Buenos Aires – som ble støttet av fagforeningene.

– Jeg er her for å forsvare de offentlige universitetene, sier den 82 år gamle arkitekten Pedro Palm. Han studerte selv ved det velrenommerte Universitetet i Buenos Aires, som nylig varslet at de kan bli nødt til å legge ned som følge av budsjettkuttene.