– Hamas holder fortsatt våre gisler i Gaza. Vi har også gisler i Rafah, og vi vil gjøre alt vi kan for å hente dem hjem, sier den israelske hærens (IDF) talsmann Daniel Hagari til pressen søndag.

Anslagsvis 1,5 millioner palestinere har søkt tilflukt i Rafah-området ved grensa til Egypt, de fleste av dem krigsflyktninger fra andre deler av Gaza.

Israel har lenge varslet at det skal iverksettes en offensiv mot Rafah i Sør-Gaza for å eliminere Hamas.

FN, USA og en rekke andre land har advart Israel mot å invadere Rafah.

Tidligere søndag opplyste IDF at de i løpet av de neste to dagene skal innkalle reservistsoldater til to brigader som skal mobiliseres til kamp i Gaza.

Tidligere i april trakk Israel noen styrker ut av Gaza, som forberedelse til videre operasjoner, blant annet i Rafah.