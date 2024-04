– I en tidlig fase av svangerskapet bør loven tillate abort dersom kvinnen ber om det, heter det i et sammendrag av rapporten som ble presentert i Berlin mandag.

Dagens ordning er slik at abort er mulig i de første 12 ukene av svangerskapet dersom kvinner først har deltatt i en rådgivningssamtale. Abort er også tillatt dersom medisinske grunner tilsier det, og etter voldtekt.

Men disse tilfellene er definert som unntak fra straffeloven som ellers anser abort som et lovbrudd. Abort uten den pålagte rådgivningen er i dag definert som brudd på straffeloven.

Statsminister Olaf Scholz' trepartikoalisjon ble i sine regjeringsforhandlinger enige om å nedsette en kommisjon for å vurdere om abort bør reguleres utenfor straffeloven.

Kommisjonens leder Liane Wörner sier at straffeloven ikke har noen plass under fosterets tidlige fase og heller ikke senere. Her bør politikerne sørge for å gjøre abort fullt ut lovlig og ikke gjenstand for straffeforfølgelse, sier hun.