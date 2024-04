Dette var budskapet fra Nasser Kanaani, en talsmann for Irans utenriksdepartement, på en pressekonferanse mandag.

I stedet for å rette anklager mot Iran mener Kanani at vestlige land bør skylde på seg selv for ikke ha gjort mer for å bremse Israels krigføring på Gazastripen.

Iran sendte flere hundre raketter og droner mot Israel lørdag kveld og natt til søndag. Dette var Irans første direkte angrep på Israel noensinne, men nesten alle rakettene og dronene ble uskadeliggjort.

Ifølge Iran var angrepet gjengjeldelse for Israels angrep på et iransk ambassadebygg i Syria 1. april. Her ble to generaler og flere andre medlemmer av Irans Revolusjonsgarde drept.

Myndighetene i Iran hevder de advarte både Tyrkia, Jordan, Irak og USA flere dager før gjengjeldelsesangrepet mot Israel.

Kilder i de tre nabolandene bekrefter at de fikk beskjed, mens USA avviser at de fikk noen advarsel via Sveits, som fungerer som mellomledd mellom USA og Iran.

Talsmann Nasser Kanaani sier Iran ikke gjorde noen avtale i forkant med noe annet land om hvordan gjengjeldelsesangrepet skulle foregå.