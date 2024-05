En ikke navngitt egyptisk tjenesteperson forteller at stridsvognene tok seg inn i Rafah, og at de på det nærmeste var 200 meter unna å krysse grensa mot Egypt. Rafah ligger helt sør på Gazastripen og grenser til den egyptiske Sinai-halvøya.

Videre forteller egypteren at den israelske operasjonen syntes å være begrenset i omfang, og at Israel på forhånd hadde informert om at de ville trekke seg ut etter å ha gjennomført operasjonen. Hamas' TV-kanal al-Aqsa melder om det samme.

Tidligere mandag ble palestinere i Rafah bedt om å dra til såkalt humanitære områder i påvente av den lenge varslede israelske bakkeinvasjonen, og Israel sier at det er gjennomført «målrettede angrep» mot Hamas-mål i Rafah.