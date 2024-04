Det høyner den samlede støtten fra 2023 til 2028 til 64,8 milliarder danske kroner.

Økningen i 2024 tilsvarer 6,9 milliarder norske kroner.

– Danmark har fra starten av krigen vært en av de mest aktive donorlandene. Det skal vi fortsette å være, sier forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

Bakgrunnen for økningen er at «det er behov for ytterligere militærstøtte til Ukraina i inneværende år», skriver den danske regjeringen.