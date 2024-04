Gordana Siljanovska-Davkova fra høyrealliansen VMRO-DPMNE har fått rett over 40 prosent av stemmene, med 99 prosent av valglokalene opptelt.

Men verken hun eller sittende president Stevo Pendarovski fra det proeuropeiske, sosialdemokratiske partiet har fått 50 prosent av de avgitte stemmene, og dermed blir det en andre valgomgang.

Andre runde i presidentvalget er lagt til 8. mai, samme dag som valget på ny nasjonalforsamling.

– Dette er en utrolig inspirasjon, sa Siljanovska-Davkova til sine tilhengere natt til torsdag. Hun er en 70 år gammel jurist og universitetsprofessor som mener at Nord-Makedonia bør legge EU-sporet dødt siden «EU egentlig ikke vil ha oss».

Optimismen var stor i 2005 da Nord-Makedonia ble et kandidatland, men 19 år senere har prosessen øyensynlig kjørt seg fast. I 2017 ble det enighet om å skifte navn fra Makedonia til Nord-Makedonia for å få slutt på striden med Hellas. Men i 2020 la Bulgaria ned veto og viste til historiske og språklige grunner at Nord-Makedonia ikke kunne bli medlem.