Avgjørelsen er tatt mens selskapet foretar en sikkerhetsvurdering, opplyser United Airlines i en pressemelding onsdag.

Selskapet har tidligere innstilt alle flygninger til Israel fram til 2. mai etter det som tilsynelatende var et israelsk angrep på Iran, noe som førte til at Iran svarte med et drone- og rakettangrep mot Israel.