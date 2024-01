– Det vil fortsatt være terrorister, og vi vil kjempe i områder med høy terrorfare. Det vil ta måneder, ikke dager, sier Gallant i en uttalelse fra kontoret hans mandag kveld.

Forsvarsministeren mener samtidig at «Hamas' timeglass har snudd mot deres gunst».

– De har ikke forsyninger, de har ikke ammunisjon, og de har ikke forsterkninger.

Samme kveld sier en talsperson for det israelske militæret (IDF) at over 2000 militante palestinere er blitt drept i byen Khan Younis sør på Gazastripen.

Det pågikk mandag harde kamper mellom israelske styrker og Hamas-soldater nær Amal-sykehuset i Khan Younis, den største byen sør på Gazastripen.