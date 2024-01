Malaria smitter ved myggstikk, og sykdommen tar over 600.000 liv i året, de fleste i Afrika, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Dette er virkelig et vendepunkt. Vi har jobbet for en malariavaksine svært lenge. Det tok 30 år. Det er en utfordrende sykdom fordi den overføres av en parasitt med en svært komplisert livssyklus. Nå har vi et våpen som har vist seg å være trygt og effektivt, sier Aurelia Nguyen, leder for vaksineprogrammet i WHO.

Kamerun håper å få vaksinert rundt 250.000 barn i år og neste år. Ifølge Gavis jobber de med 20 andre land som forhåpentligvis vil vaksinere over 6 millioner barn i 2025.