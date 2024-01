Det er drapsdømte Kenneth Smith som torsdag skal henrettes med den nye og omstridte metoden, for første gang i amerikansk historie.

I 2022 ble han forsøkt henrettet med giftsprøyte. Men forsøket mislyktes og henrettelsen ble stanset. Det førte til at delstaten startet en gjennomgang av dødsstraffprosedyrene.

Smith har klaget på avgjørelsen om at han nå skal henrettes med nitrogengass, noe som innebærer at døden inntreffer som følge av kvelning. Den dødsdømte blir tvunget til å puste inn ren nitrogen. Uten oksygen mister fangen bevisstheten og dør.

Smith har argumentert med at han ble påført et alvorlig traume da han overlevde den første henrettelsen, og at en ny henrettelse bryter med grunnlovens bestemmelse om at man skal beskyttes mot grusomme og uvanlige straffemetoder.

Alabama har i flere år jobbet for å bruke nitrogengass som henrettelsesmetode. I 2018 ble den godkjent i delstaten. Også Oklahoma og Mississippi har godkjent metoden, men uten å ta den i bruk.

Kritikere sier at det å bruke en slik uprøvd metode er å eksperimentere med mennesker.