Ukrainerne har gjentatte ganger oppfordret landets vestlige allierte til å styrke det ukrainske luftforsvaret, og omtaler det å sikre seg kontroll over landets luftrom som en prioritet i år.

– Fienden sendte noen angrepsdroner langs områdene ved frontlinjen. De forsøkte å treffe drivstoff- og energiinfrastruktur samt sivile og militære anlegg langs frontlinjen og grensa mot Russland, sier luftforsvaret i en uttalelse. Det er ikke oppgitt hva som skjedde med de 20 dronene som ikke ble skutt ned, ei heller med de to S-300-rakettene.

Fra russisk hold heter det at 21 ukrainske droner ble skutt ned natt til tirsdag. Statlige nyhetsbyråer siterer forsvarsdepartementet på at droner ble skutt ned over flere russiske grenseregioner og på den annekterte Krim-halvøya.