I en uttalelse fra Israels statsministers kontor opplyser Benjamin Netanyahu at forhandlingene fortsetter til uken.

– Møtet var konstruktivt, men det er fortsatt betydelig avstand som partene skal fortsette å diskutere til uken i nye møter, heter det i uttalelsen.

Ifølge uttalelsen møttes partene i Europa. Kilder med kjennskap til saken har uttalt at møtet fant sted i Paris. Tidligere i uken skrev avisen Washington Post at William Burns, sjefen for CIA, også skulle delta i forhandlingene.