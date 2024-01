Avtalen ble kunngjort i høst. Den går ut på at Italia skal bygge et asylmottak i Albania, der flyktninger og migranter som ankommer Italia via sjøveien til Europa, skal bo i Albania mens asylsøknaden blir behandlet.

Forslaget har høstet kraftig kritikk og fordømmelse fra opposisjonspartiene i både Italia og Albania, i tillegg til menneskerettsgrupper som mener avtalen strider mot internasjonale lover.

Albanias høyreorienterte opposisjon har refset statsminister Edi Rama over mangelen på åpenhet og konsultasjon om avtalen, som de omtaler som «uansvarlig og farlig for den nasjonale sikkerheten».

Den albanske forfatningsdomstolen har frist til 6. mars med å komme med en avgjørelse i saken.