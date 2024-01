– Vi ser for oss å ta initiativ til en egen humanitær konferanse i nær fremtid, for å samle kreftene, sier Eide til NRK. Han sier det er nær kontakt med humanitære organisasjoner om hvordan Norge kan bidra til dette.

Utenriksministeren er tirsdag i New York, der han blant annet skal holde et innlegg i FNs sikkerhetsråd, som har møte om krigen på Gazastripen. Eide sier han igjen vil understreke behovet for en akutt våpenhvile og en tostatsløsning.

Eide hadde også flere bilaterale møter under oppholdet i New York.