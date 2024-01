Nyhetsbyrået Reuters viser til dokumenter om saken og en kilde med kjennskap til planene.

Kundene vil måtte registrere seg i en mobilapp, få godkjenningskoder fra utenriksdepartementet og måtte forholde seg til månedlig tildelte kvoter.

Grepet betegnes som en milepæl i det ultrakonservative muslimske landets innsats for å tiltrekke seg turister og næringsdrivende. Tiltaket er en del av en større plan, kjent som Vision 2030, for å bygge en økonomi for tiden etter at oljen tar slutt.

Butikken plasseres i ambassadedistriktet i hovedstaden Riyadh. Det er ikke kjent om andre ikke-muslimer vil få tilgang. Det bor flere millioner utenlandske borgere i Saudi-Arabia, men de fleste er muslimer fra Asia og Egypt.

En kilde opplyser at butikken åpner i løpet av de kommende ukene.

Regjeringen bekreftet onsdag via statlige medier at det kommer nye regler for import av alkohol i diplomatiske forsendelser. De nye reglene innføres for å bekjempe den ulovlige handelen med drikkevarer til diplomater, ifølge regjeringens pressesenter. Den aktuelle butikken blir ikke nevnt i uttalelsen.

De strenge lovene i Saudi-Arabia forbyr konsum av alkohol, og overtredelse kan straffes med flere hundre piskeslag, deportasjon, bøter eller fengsel. Som en del av landets reformer har imidlertid pisking i stor grad blitt erstattet av fengselsstraffer.