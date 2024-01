Orban snakket med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på telefon onsdag. Begge omtaler samtalen på X/Twitter.

– Jeg bekreftet at Ungarns regjering støtter Nato-søknaden fra Sverige. Jeg understreket også at vi kommer til å oppfordre den ungarske nasjonalforsamlingen til å stemme for Sveriges inntreden og fullføre ratifiseringen ved første mulige anledning, skriver Ungarns statsminister.

– Jeg ønsker velkommen den tydelige støtten fra statsministeren og hans regjering for Sveriges Nato-medlemskap, skriver Nato-sjef Stoltenberg.

– Jeg ser fram til ratifiseringen så snart nasjonalforsamlingen trer sammen, skriver han videre.

Godkjent i Tyrkia

Ratifiseringen av Sveriges Nato-søknad har tatt tid, ettersom både Tyrkia og Ungarn har nektet. Tirsdag stemte et overveldende flertall i Tyrkias nasjonalforsamling for å godkjenne Sveriges søknad om Nato-medlemskap.

287 av 346 representanter stemte for. Mens 55 av de folkevalgte stemte mot svensk medlemskap, var det fire representanter som avsto fra å stemme etter den rundt fire timer lange debatten.

President Recep Tayyip Erdogan har nå to uker på seg til å formelt undertegne dokumentet - før alt er klart fra tyrkisk hold.

Kan ekstrainnkalles

Dermed står Ungarn igjen som siste land som må ratifisere søknaden. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT har landets nasjonalforsamling vinterfri fram til 26. februar, men representantene kan kalles inn før dette.

Ungarns statsminister Viktor Orban inviterte så sent som tirsdag Sveriges statsminister Ulf Kristersson til et besøk.

– I dag har jeg sendt et brev til statsminister Ulf Kristersson om et besøk i Ungarn for å forhandle om Sveriges Nato-medlemskap, skrev Orban på X/ Twitter.

Finland ble med i fjor

Ungarn har tidligere bedt representanter fra Sverige om å komme til Budapest, men har så langt fått avslag.

Sverige og Finland søkte sammen om å bli med i alliansen etter Russlands invasjon av Ukraina. Finland ble tatt inn som medlemsland nummer 31 i april i fjor.