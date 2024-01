– Kong Charles har utsatt kommende offentlige forpliktelser for å legge til rette for en periode med rehabilitering, heter det i en uttalelse fra Buckingham Palace.

Charles ble mandag ettermiddag fotografert mens han forlot sykehus, og han smilte og vinket til pressen på vei ut.

Det var i midten av januar at det ble kjent at han skulle behandles for forstørret prostata.

Buckingham Palace sendte fredag i forrige uke ut en kunngjøring der det ble bekreftet at kongen var innlagt.

– Kongen er glad for at hans prostatadiagnose bidrar til å øke folks bevissthet om tilstanden, het det i uttalelsen.